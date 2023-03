ERICSSON : De retour sur un niveau important 27/03/2023 | 16:31 achat En cours

Cours d'entrée : 57.62SEK | Objectif : 62SEK | Stop : 55SEK | Potentiel : 7.6% La pression vendeuse pourrait s'essouffler prochainement sur le titre ERICSSON. En effet, la zone support actuellement testée des 55.74 SEK arrive en renfort et pourrait contenir, au moins à court terme, les velléités baissières.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 62 SEK. Synthèse D'après Refinitiv, le score ESG de la société relatif à son secteur d'activité est bon.

Points forts L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.

La société bénéficie de multiples de résultats attractifs. Avec un PER de 10.75 pour 2023 et de 8.51 pour 2024, la société fait partie des moins chères du marché.

La société fait partie des dossiers les plus faiblement valorisés. Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" s'établit à 0.56 pour l'année 2023.

Compte tenu des flux de trésorerie positifs que son activité génère, le niveau de valorisation de la société est un atout.

La société fait partie des valeurs de rendement avec un dividende attendu relativement important.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.



Points faibles Les perspectives de croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise sont très faibles pour les prochains exercices, d'après les estimations du consensus Standard & Poor's.



Les perspectives d'évolution du chiffre d'affaires pour les années à venir ont été revues à la baisse au cours des quatre derniers mois.



Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.



Dernièrement, le groupe n'a plus la faveur des analystes. Ces derniers ont largement revu à la baisse leurs estimations de résultats.



Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la baisse.



L'opinion général du consensus des analystes s'est fortement détériorée au cours des quatre derniers mois.



Au cours des douzes derniers mois le consensus des analystes a été fortement revu à la baisse.



Données financières SEK USD EUR CA 2023 282 Mrd 27 060 M 25 155 M Résultat net 2023 17 575 M 1 685 M 1 567 M Tréso. nette 2023 28 959 M 2 777 M 2 582 M PER 2023 10,7x Rendement 2023 4,92% Capitalisation 189 Mrd 18 118 M 16 843 M VE / CA 2023 0,57x VE / CA 2024 0,51x Nbr Employés 104 902 Flottant 89,2% Prochain événement sur ERICSSON 29/03/23 Assemblée générale Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 23 Dernier Cours de Clôture 56,31 SEK Objectif de cours Moyen 69,95 SEK Ecart / Objectif Moyen 24,2% Révisions de BNA Dirigeants et Administrateurs Erik Börje Ekholm President, Chief Executive Officer & Director Carl Mellander CFO, Senior VP & Head-Group Function Finance Ronnie Leten Chairman Erik Ekudden Chief Technology Officer & Senior Vice President Moti Gyamlani Senior VP & Head-Group Function Global Operations