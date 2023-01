ERICSSON : La valeur du jour en Europe - Ericsson prend des mesures pour améliorer sa rentabilité dans le cloud

Ericsson continue d’élaguer les produits et les solutions insuffisamment rentables ou en pertes. L’équipementier télécoms s’attaque aujourd’hui à certaines de ses activités dans le cloud et voit son action progresser de plus de 2% à 64,11 couronnes suédoises. Comme indiqué lors de la récente journée investisseurs, les principales priorités consistent à limiter le développement de logiciels dans les domaines où il n'a pas la taille critique et à accélérer l'automatisation afin de réduire les efforts de déploiement et de maintenance.



Le groupe suédois donne également la priorité à la rentabilité relativement aux gains de parts de marché.



Grâce à ce changement de stratégie, Ericsson affiche pour objectif d'atteindre l'équilibre en termes de résultat opérationnel (Ebit) et d'Ebita en 2023 pour l'activité cloud. Il prévoit d'en améliorer graduellement la rentabilité à long terme.



La décision du groupe de se retirer de certains accords et d'arrêter certains produits se traduira par une charge exceptionnelle de 0,8 milliard de couronnes au niveau du résultat opérationnel au quatrième trimestre 2022. Sur ce montant, 0,7 milliard de couronnes devrait pénaliser son free cash flow, principalement en 2023.



Début décembre, la firme technologique suédoise avait annoncé la cession de son activité IoT (Internet des objets) à Aeris, qui lui permettra de se désengager d'un foyer de pertes



Les résultats du quatrième trimestre de l'équipementier télécoms suédois seront publiés le 20 janvier.