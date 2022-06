Ericsson : Far EasTone s'implique dans le recyclage à Taïwan

Ericsson annonce que le principal opérateur taïwanais, Far EasTone (FET), s'est inscrit au programme de reprise des produits Ericsson pour une meilleure élimination et gestion des déchets électroniques.



L'idée de ce programme, disponible dans 180 pays, est de parvenir à minimiser l'impact environnemental potentiel associé à l'élimination des équipements électriques mis hors service.



'Le programme gère le matériel technologique obsolète avec les normes internationales les plus élevées de l'industrie grâce à la collecte, au démantèlement, au transport et au recyclage des matériaux', assure Ericsson. Il crée avec succès une économie circulaire qui transforme les déchets en ressources, avec plus de 98 % du contenu matériel recyclé.



' La création d'une économie circulaire florissante joue un rôle essentiel dans la trajectoire d'émissions nettes nulles de Taïwan en 2050. Nous sommes ravis de voir le partenariat entre FET et Ericsson', explique Yaoxiang Chen, président de la Commission nationale des communications (NCC) 'Nous pensons que cet effort conjoint stimulera davantage la durabilité dans l'industrie', a-t-il ajouté.



