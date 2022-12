Ericsson : Turkcell déploie la radio triple bande 4466

Ericsson annonce que Turkcell, une entreprise de télécommunication turque, a achevé l'une des premières implémentations de noeuds de la radio triple bande 4466 d'Ericsson.Selon Ericsson, la radio 4466 permettra à Turkcell d'activer simultanément les services 5G et 4G sur les couches de spectre 1800 MHz, 2100 MHz et 2600 MHz avec une seule unité, minimisant ainsi le nombre d'équipements normalement requis.Cette solution optimisée contribuera à réduire la consommation électrique globale du réseau jusqu'à 30% et à réduire l'empreinte du site et le temps de déploiement, assure Ericsson.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.