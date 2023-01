Ericsson : accélération de la stratégie dans le 'cloud'

Ericsson a annoncé mercredi la mise en oeuvre d'un certain nombre de mesures destinées à assurer la rentabilité de ses activités dans les logiciels et les services liés au 'cloud'.



Dans un communiqué, l'équipementier de réseaux suédois explique désormais vouloir limiter le développement de logiciels dans les métiers où il manque de taille critique et privilégier la rentabilité de la division, aux dépends des gains de parts de marché.



Grâce à la mise en place de cette nouvelle stratégie, Ericsson indique qu'il espère atteindre un excédent brut d'exploitation (Ebit) ou un résultat opérationnel (Ebitda) à l'équilibre pour cette branche d'activité sur l'ensemble de l'exercice 2023.



Le groupe prévoit ensuite d'en améliorer progressivement la profitabilité dans une optique de long terme.



Dans son communiqué, Ericsson ajoute avoir décidé d'abandonner un certain nombre d'activités et de produits jugés 'sous-dimensionnés', une initiative qui devrait affecter son compte de résultat à hauteur de 800 millions de couronnes suédoises (environ 72 millions d'euros) sur le quatrième trimestre 2022.



Sur ce montant, 700 millions de couronnes devraient venir pénaliser son flux de trésorerie, principalement sur l'exercice 2023.



Cotée à la Bourse de Stockholm, l'action Ericsson progressait de 1,2% en milieu de journée suite à ces annonces.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.