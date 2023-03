Ericsson : accélère la transformation numérique d'Indosat

Indosat Ooredoo Hutchison et Ericsson ont annoncé hier, s'associer pour améliorer les offres numériques pour les clients en accélérant le parcours de transformation numérique d'Indosat.



Indosat cherche ainsi à renforcer son avantage concurrentiel en Indonésie, grâce à de nombreuses nouvelles opportunités centrées sur les réseaux numériques.



La plateforme de monétisation numérique d'Ericsson permettra à Indosat de donner à ses partenaires et à ses clients les moyens de créer de véritables nouveaux modèles commerciaux pour les consommateurs et les entreprises.



Vikram Sinha, président-directeur général d'Indosat Ooredoo Hutchison, a déclaré : ' Avec Ericsson, nous voulons maximiser le potentiel de notre réseau 4G et 5G, de notre écosystème de partenaires, de nos nouveaux modèles commerciaux et de nos engagements multicanaux. '



Jerry Soper, directeur d'Ericsson Indonésie, a ajouté: ' Ce partenariat permettra à Indosat de monétiser ses actifs tout en répondant aux demandes des clients. '



