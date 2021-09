Ericsson : accord pluriannuel avec A1 Telekom Austria

Ericsson annonce aujourd'hui avoir été choisi par le groupe A1 Telekom Austria pour alimenter les réseaux 5G Core en Croatie et en Bulgarie, dans le cadre d'un accord pluriannuel.



'Ericsson travaillera en étroite collaboration avec A1 Telekom pour offrir les meilleures expériences, innovations et opportunités commerciales à sa clientèle 5G en Croatie et en Bulgarie', assure Jenny Lindqvist, Head of Northern and Central Europe chez Ericsson.



La technologie 5G, ainsi que les technologies comme l'intelligence artificielle (IA), l'immobilier augmenté (AR) et la réalité virtuelle (VR) - devraient changer la vie des personnes, des entreprises et de l'industrie en Croatie et en Bulgarie, conclut la responsable.



