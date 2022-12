Ericsson : aide O2 Telefónica a faire évoluer son réseau 5G

Ericsson annonce aider O2 Telefónica à déplacer son réseau 5G en Allemagne, vers le cloud.Le fournisseur de télécommunications veut déployer et effectuer des mises à jour dans le réseau encore plus rapidement et fournir de nouvelles solutions de mise en réseau aux clients privés et professionnels.O2 Telefónica travaille en étroite collaboration avec ses partenaires Google Cloud et Ericsson.L'entreprise a mis en oeuvre Google Distributed Cloud Edge dans son centre de données, grâce auquel le réseau central 5G, fourni par le noyau 5G bimode d'Ericsson, est exploité.Le fournisseur de télécommunications s'appuie sur un concept de sécurité du cloud qui répond à des exigences strictes en matière de protection des données et de mécanismes de sécurité.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.