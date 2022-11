Ericsson : équipe Opnet avec sa technologie 5G

OpNet a choisi la technologie dual-mode 5G Core d'Ericsson pour le composant central de paquets du premier réseau commercial 5G FWA (Fixed-Wireless-Access) Standalone (SA) déployé en Europe et en Italie.Ce déploiement, qui a débuté en septembre 2021, fait d'OpNet le premier opérateur en Europe à proposer des services FWA autonomes 5G.Dans le cadre de cet accord, Ericsson fournira à OpNet l'intégralité du noyau 5G natif du cloud pour les applications de noyau de paquets, soutenant son réseau autonome 5G.La solution 5G Core bimode d'Ericsson est désormais capable de gérer simultanément les réseaux 4G et 5G non autonomes (NSA), ainsi que les réseaux 5G autonomes.Andrea Missori, président et directeur général d'Ericsson en Italie, commente : ' Nous sommes fiers de mettre en avant la technologie 5G Core d'Ericsson dans le premier réseau 5G autonome d'Italie et de soutenir OpNet pour réduire la fracture numérique de notre pays. 'Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.