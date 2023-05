Ericsson gagne le procès intenté par des actionnaires américains sur la divulgation d'informations relatives à la corruption

Le procès intenté par un fonds de pension basé à Boston affirmait qu'Ericsson avait surestimé la mesure dans laquelle elle avait éliminé le recours aux pots-de-vin après avoir réglé les allégations de corruption formulées par le ministère américain de la justice (DOJ).

Le juge de district William Kuntz, à Brooklyn (New York), a écrit qu'Ericsson avait émis des "avertissements omniprésents" aux investisseurs, soulevant "la possibilité de futurs manquements à la conformité" après l'accord.

Un porte-parole d'Ericsson n'a pas pu être joint immédiatement pour un commentaire.

L'action en justice a été intentée en mars 2022, après que les actions de la société ont fortement baissé à la suite d'allégations du DOJ selon lesquelles Ericsson était en violation d'un accord de poursuite différée (DPA) de 2019 pour ne pas avoir divulgué pleinement les détails de ses opérations en Irak. L'action en justice visait à obtenir des dommages et intérêts pour les investisseurs ayant acheté des American Depositary Shares d'Ericsson entre le 27 avril 2017 et le 1er mars 2022.

Ericsson a accepté de payer 206 millions de dollars et de plaider coupable en mars pour avoir violé l'accord DPA.

Selon les conditions du DPA de 2019, Ericsson a payé plus d'un milliard de dollars pour résoudre une série d'enquêtes sur la corruption, impliquant des allégations de corruption en Chine, au Vietnam et à Djibouti, et a accepté de coopérer avec le département pour les enquêtes en cours.

L'affaire est In re : Telefonaktiebolaget Ericsson Securities , No. 22-1167, U.S. District Court, Eastern District of New York.