Ericsson : la SEC ouvre une enquête sur l'Irak

Ericsson a annoncé vendredi que la Securities and Exchange Commission (SEC), l'autorité des marchés financiers aux Etats-Unis, l'avait informé de l'ouverture d'une enquête concernant la conduite de ses affaires en Irak.



Cette décision fait suite à la divulgation par l'équipementier de réseaux suédois, en début d'année, des conclusions d'une enquête interne ayant fait apparaître de sérieux faits de corruption dans le pays.



Ericsson avait notamment fait état de paiements versés des intermédiaires, destinés à permettre la libre circulation de livraisons au moment où l'organisation Etat Islamique (Isis) contrôlait certaines routes.



Au mois de mars, la justice américaine avait toutefois pointé l'insuffisance des investigations menées par le groupe.



Pour mémoire, Ericsson avait déjà été sévèrement sanctionné par les autorités américaines en 2019 pour des faits de corruption similaires ayant concerné des pays tels que la Chine, le Vietnam, l'Indonésie et le Koweït.



A en croire certains analystes, la société pourrait devoir s'acquitter d'une lourde amende afin de mettre un terme à l'enquête ouverte sur les irrégularités constatées en Irak.



'Il est encore trop tôt pour déterminer ou prédire l'issue de l'enquête, mais Ericsson collabore pleinement avec la SEC', assure l'équipementier dans un bref communiqué.



A la Bourse de Stockholm, l'action Ericsson chutait de plus de 2% après ces informations.



