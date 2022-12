Ericsson : lance des sites 5G intelligents avec China Mobile

Ericsson annonce avoir lancé un site intelligent 5G sur la bande 700 Mhz avec China Mobile Jiangsu. Ce site ne produit pas de dioxyde de carbone.Par ailleurs, Ericsson s'est aussi associé à China Mobile Guangdong pour lancer un site économe en énergie sur la bande 2,6 GHz.Dans le cadre de cette collaboration, China Mobile a mis en oeuvre le système d'alimentation d'Ericsson, qui permet une gestion de l'énergie hybride.Cette solution optimise l'utilisation de l'énergie solaire, du réseau et de la batterie pour obtenir le fonctionnement le plus économe en énergie.' Nous sommes ravis de contribuer davantage à un réseau 5G plus économe en énergie avec China Mobile', a déclaré Liming Tang, responsable de la solution RAN HW pour la zone Asie du Nord-Est chez Ericsson.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.