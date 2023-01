Ericsson : lance un programme académique en Malaisie

Digital Nasional Berhad (DNB) et Ericsson annoncent le lancement d'un programme académique en ligne gratuit sur les technologies numériques et la 5G pour tous les étudiants du niveau tertiaire à l'échelle nationale en Malaisie.



Spécialement conçu pour les étudiants malaisiens, le programme offrira 42 heures de contenu d'apprentissage conçu pour améliorer les compétences numériques, les connaissances et la sensibilisation aux technologies émergentes.



Le ' MY5G Ericsson Malaysia Pioneers Programme ', qui sera en ligne à partir du 11 janvier 2023, répond à l'objectif de DNB de contribuer au développement des talents technologiques dans tout le pays.



' Pour former les futurs leaders - les bénéficiaires de la 5G - il faut donner accès aux outils et au matériel pour la prochaine génération. Il est nécessaire de former une nouvelle génération d'apprenants indépendants et motivés ' indique le groupe.



