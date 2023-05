Ericsson : lance un réseau 5G en Estonie avec Telia

Ericsson et Telia ont uni leurs forces pour lancer le premier réseau privé 5G d'entreprise des pays baltes sur le site d'approvisionnement d'Ericsson à Tallinn, en Estonie.



' Cette étape représente un pas important vers la transformation numérique de la région, en accélérant les opérations commerciales et en favorisant l'innovation ' indique le groupe.



Le site d'approvisionnement de Tallinn joue un rôle stratégique dans la chaîne d'approvisionnement mondiale d'Ericsson, puisqu'il représente près de la moitié des introductions de nouveaux produits (NPI) de l'entreprise.



Selon Andre Visse, CTO de Telia Estonia, le partenariat étroit entre Telia et Ericsson fonctionne depuis des décennies, et dans le processus, différentes générations de réseaux mobiles ont émergé en Estonie.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.