Ericsson : lancement d'un Hackathon au Nigéria

Ericsson annonce le lancement de l'initiative 'Together Apart Hackathon ' au Nigeria. L'objectif? Identifier des solutions innovantes et commercialement viables mettant en valeur la puissance de la connectivité et de la 5G dans le pays.



Entre les 12 et 14 août, les participants qualifiés en équipe se réuniront dans le cadre de ce concours et du concept 'African in Motion'. Ericsson souhaite accompagner et renforcer l'émergence d'un continent durable et connecté. L'idée est aussi d'encourager les participants à exploiter efficacement le potentiel des nouvelles technologies pour 'élever le niveau de vie du pays'.



Le 'Together Apart Hackathon' est ainsi censé améliorer les moyens de subsistance et contribuer à la croissance durable et économique du pays en réunissant entrepreneurs, professionnels, universitaires et étudiants autour de quatre grandes thématiques: les soins de santé & l'éducation; la fabrication et l'exploitation minière; l'inclusion financière numérique; les villes intelligentes & l'Internet des objets (IoT).



Au total, cinq équipes gagnantes seront choisies.



'Nous sommes impatients d'explorer les idées et les solutions des participants qui contribueront au développement économique et social global du pays', a commenté Peter Olusoji Ogundele, Country Manager d'Ericsson Nigeria.



