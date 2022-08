Ericsson : nouveau membre du réseau WBE Canada

Le Women Business Enterprises Canada Council (WBE Canada) annonce avoir été rejoint par Ericsson.



Ericsson y retrouve ainsi d'autres entreprises de télécommunications qui soutiennent les entreprises canadiennes appartenant à des femmes par le biais de leurs programmes de diversité des fournisseurs et de l'adhésion à WBE Canada.



' Nous sommes ravis qu'Ericsson se joigne à notre adhésion corporative en croissance rapide ', a déclaré de son côté Silvia Pencak, présidente de WBE Canada.



' Ericsson représente des possibilités illimitées pour les entreprises détenues par des femmes dans toutes les facettes des télécommunications, d'autant plus que cette entreprise reconnue mondialement poursuit son engagement à travailler avec le gouvernement canadien. Notre communauté WBE devrait être très enthousiasmée par les opportunités à venir qu'Ericsson apporte à WBE Canada', ajoute la responsable.



