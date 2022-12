Ericsson : ouvre un centre de recherche en Amérique Latine

Fruit d'une collaboration entre Ericsson, l'Université d'État de Campinas et la Fondation de soutien à la recherche de l'État de São Paulo au Brésil, le centre de recherche en ingénierie SMARTNESS accélérera le leadership technologique de l'Amérique latine en favorisant les avancées dans le domaine de la recherche et du développement des télécommunications.Situé à Unicamp Campinas, à São Paulo, le centre SMARTNESS fonctionnera comme l'un des principaux sites de recherche mondiaux d'Ericsson.Le centre réunira certains des chercheurs les plus expérimentés du pays pour la construction d'une nouvelle plateforme de réseau capable de renforcer la 5G, ainsi que pour l'exploration de cas d'utilisation révolutionnaires de la 6G.Le centre SMARTNESS sera dirigé par le professeur Christian Rodolfo Esteve Rothenberg, professeur à la Faculté d'ingénierie électrique et informatique.Le professeur Christian Rodolfo Esteve Rothenberg déclare : ' Notre vision est que SMARTNESS devienne un lieu pour explorer de nombreux défis et opportunités de recherche en se concentrant sur des domaines stratégiques où des impacts scientifiques et technologiques peuvent être rendus possibles d'ici 2030. 'Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.