Ericsson : partenariat avec une université thaïlandaise

Ericsson annonce s'associer avec l'Université thaïlandaise de technologie King Mongkut de Thonburi (KMUTT) afin d'aider les étudiants thaïlandais à développer des compétences en technologies de l'information et de la communication (TIC) sur la 5G.



Le partenariat permettra aux étudiants de la KMUTT d'accéder au programme 'Ericsson Educate', une initiative de formation en ligne d'Ericsson qui complète les études techniques en cours des étudiants par des cours visant à renforcer leurs compétences en TIC et à accroître leur préparation à l'emploi.



La KMUTT cartographiera ainsi les cours disponibles sur le portail Ericsson Educate par rapport aux cours proposés par l'Université, afin de permettre aux étudiants d'utiliser les cours pour obtenir des crédits en vue de diplômes universitaires et de micro-certificats.



Quelque 2000 étudiants devraient bénéficier de ce programme au cours de la seule première année.



