Ericsson : partenariat dans la recherche 5G/6G

Ericsson et le Centre Tecnològic de Telecommunications de Catalunya (CTTC), une institution de recherche technologique à but non lucratif, ont uni leurs forces pour mener une recherche à long terme sur l'évolution des technologies 5G et 6G.



Cette collaboration fait partie du programme UNICO I+D, soutenu par le ministère espagnol de l'Économie et de la Transformation numérique et NextGeneration EU, dans le but d'établir un écosystème espagnol d'innovation 5G/6G durable reposant sur la recherche collaborative.



La collaboration se concentre sur deux projets de recherche importants, 6G-DAWN et 6G-BLUR qui visent à développer des principes de conception et des mises en oeuvre techniques, y compris des preuves de concept (PoC), qui seront partagées avec les communautés de recherche espagnoles et européennes sur la 5G/6G.



L'objectif principal de ces projets est de permettre aux fournisseurs de services de communication (CSP) d'améliorer de manière transparente leurs capacités de découpage de réseau, une orientation est particulièrement pertinente pour les réseaux non publics (NPN) interconnectés aux réseaux publics.



