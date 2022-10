Ericsson: réductions de coûts après un bénéfice net en baisse

Stockholm (awp/afp) - L'équipementier télécom suédois Ericsson a annoncé jeudi mettre l'accent sur les réductions de coûts après un bénéfice net en baisse de 7% et inférieur aux attentes au troisième trimestre.

Soulignant "l'environnement inflationniste actuel", le géant des réseaux de téléphonie mobile indique dans son rapport trimestriel effectuer des "ajustements de prix" et se montrer "proactif" pour réduire ses coûts, avec une hausse prévue des frais de restructuration.

Entre juillet et septembre, le concurrent des groupes chinois Huawei et finlandais Nokia a dégagé un bénéfice net de 5,4 milliards de couronnes (environ 493 millions d'euros), tandis que les analystes attendaient entre 5,7 et 5,9 milliards selon Bloomberg et Factset.

Selon Ericsson, la baisse du bénéfice s'explique en partie par l'intégration de l'Américain Vonage, spécialiste des solutions de communications via le cloud.

En novembre dernier, le géant suédois avait annoncé acquérir l'entreprise pour 6,2 milliards de dollars, soit l'acquisition la plus importante de l'histoire du groupe.

Le chiffre d'affaires affiche lui une hausse de 21%, à 68 milliards de couronnes, au-dessus des attentes des analystes. A périmètre et taux de change constant, la hausse est de 3%.

Les ventes ont toutefois été légèrement freinées par le retrait de l'équipementier suédois de Russie, avec un manque à gagner de 800 millions de couronnes au troisième trimestre.

En avril, Ericsson avait annoncé suspendre sine die ses activités en Russie où il y employait environ 600 personnes, du fait de la guerre en Ukraine.

La Russie et l'Ukraine représentent moins de 2% du chiffre d'affaires de groupe basé à Stockholm.

afp/rq