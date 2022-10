Ericsson : se prépare à la 6G avec ses partenaires européens

La Commission européenne (CE) a annoncé aujourd'hui le lancement d'Hexa-X-II, la deuxième phase de l'initiative phare de la CE sur la 6G.



Ericsson annonce qu'il continuera d'assumer le rôle de chef de file technique qu'il a joué lors de la première phase de l'initiative Hexa-X. Nokia sera le chef de projet pour Hexa-X-II.



Cette nouvelle phase élargira la liste des partenaires d'Hexa-X à 44 organisations chargées de créer la plate-forme pré-normalisée et la vue système qui serviront de base à la future normalisation 6G.



Hexa-X-II représente l'ensemble de la chaîne de valeur des futures solutions de connectivité. Ses membres vont des vendeurs de réseaux aux fournisseurs de technologies, en passant par les instituts de recherche en communication les plus importants d'Europe.



Orange, Telecom Italia, TU Dresden, l'Université d'Oulu, IMEC et Atos contribueront à la coordination de divers groupes de travail.



Le projet vise à commencer les travaux le 1er janvier 2023, avec une durée prévue de 2,5 ans.



