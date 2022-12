Ericsson : signe un accord de licence de brevet avec Apple

Ericsson et Apple ont conclu ce jour, un accord mondial pluriannuel de licence de brevet entre les deux sociétés. L'accord comprend une licence croisée relative aux technologies brevetées essentielles aux normes cellulaires et accorde certains autres droits de brevet.En outre, Ericsson et Apple ont mutuellement convenu de renforcer leur collaboration technologique et commerciale.Ce règlement met fin aux poursuites intentées par les deux entreprises dans plusieurs pays, y compris devant la United States District Court of the Eastern District of Texas, ainsi qu'aux plaintes déposées devant la United States International Trade Commission (USITC).En incluant les effets de l'accord couvrant les ventes à partir du 15 janvier 2022, et en incluant les activités DPI en cours avec tous les autres titulaires de licences, Ericsson estime que les revenus des licences DPI du quatrième trimestre 2022 seront de 5,5 à 6,0 milliards de couronnes suédoises.Christina Petersson, Chief Intellectual Property Officer chez Ericsson, déclare : ' Nous sommes heureux de mettre fin aux litiges avec Apple par cet accord, qui revêt une importance stratégique pour notre programme de licences 5G. 'Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.