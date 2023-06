Ericsson : solution de gestion des tranches de réseau

Deutsche Telekom et Ericsson ont annoncé la première mise en oeuvre au monde d'une solution intégrée unique pour personnaliser et gérer des tranches de réseau de bout en bout pour les applications d'entreprise basées sur le cloud.



Dans une preuve de concept (PoC), les partenaires ont réussi à 'instancier' une tranche de réseau sécurisée qui se connecte automatiquement aux services de cloud privé.



'La solution répond au besoin d'une entreprise de s'assurer que les employés obtiennent les performances réseau requises pour un fonctionnement fluide et sécurisé de leurs applications de travail basées sur le cloud', indique Ericsson.



Conçu pour la convivialité de l'entreprise, cette solution permet une configuration, un provisionnement et une orchestration de bout en bout automatisés de la commande de service de découpage d'entreprise.



