Ericsson : un accord à l'amiable trouvé aux Etats-Unis

Ericsson a annoncé vendredi qu'il allait verser plus de 206 millions de dollars dans le cadre du règlement à l'amiable d'une affaire où l'équipementier de réseaux était accusé par la justice américaine d'avoir financé des organisations terroristes en Irak.



Le groupe suédois avait conclu un accord de suspension des poursuites (DPA) avec le Département américaine de la Justice en 2019, mais le DoJ avait par la suite estimé qu'Ericsson avait manqué à son obligation de fournir des documents dans les délais impartis.



L'accord dévoilé aujourd'hui va conduire à l'abandon de la procédure.



Dans un communiqué, Ericsson souligne que ses investigations menées en interne n'ont fait apparaître aucun financement d'organisations terroristes, une conclusion confirmée l'an dernier à l'issue d'une enquête plus approfondie.



En janvier dernier, Ericsson avait dit avoir provisionné 220 millions de dollars dans le cadre de l'affaire.



Coté à la Bourse de Stockholm, le titre Ericsson progressait de 3,8% vendredi matin suite à ces annonces.



