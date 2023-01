La valeur du jour en Europe - Ericsson chute sur fond de résultats décevants et de perspectives difficiles

Ericsson (-5,73% à 58,40 couronnes suédoises) est relégué à l’avant dernière place de l’indice suédois OMX après avoir dévoilé des résultats inférieurs aux prévisions des analystes. Sa rentabilité a été pénalisée par une moindre contribution des Etats-Unis, pays à marge élevée, où sa division réseaux la plus importante a connu une décroissance de 7% à taux de change et périmètre constants. L'équipementier télécoms suédois a en outre prévenu que la baisse de l'activité de cette division au premier trimestre relativement au quatrième trimestre sera plus prononcée qu’historiquement.



De même, le bénéfice opérationnel (Ebita) des réseaux sur les trois premiers de l'année sera un peu plus faible que l'an dernier. Sa marge brute - mesure préférée des analystes de la rentabilité dans le secteur - est attendue entre 40% et 42%.



Au quatrième trimestre, l'équipementier télécoms suédois a généré un bénéfice net en repli de 39% à 6,2 milliards de couronnes suédoises (555,44 millions d'euros). Sa rentabilité est ressortie sous les attentes des spécialistes. La marge brute (corrigée des charges de restructuration) a reculé de 2 points à 41,5%, à comparer avec un consensus s'élevant à 43,4%.



Le bénéfice opérationnel (Ebita), toujours corrigé des exceptionnels, a baissé de 27% à 9,3 milliards de couronnes suédoises. La marge opérationnelle, hors éléments exceptionnels, est ressortie à 10,8% contre 17,9% un an plus tôt.



Les éléments exceptionnels comprennent notamment une provision de 2,3 milliards de couronnes suédoises (environ 220 millions de dollars) en relation avec une résolution potentielle avec le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) concernant des violations présumées d'un accord transactionnel (Deferred Prosecution Agreement) datant de 2019.



Les ventes du groupe ont pour leur part augmenté de 21% à 86 milliards de couronnes, soutenues par l'acquisition de Vonage (4,1 milliards de couronnes). Elles ont progressé de 1% en données comparables. Le marché visait 84,55 milliards de couronnes.



Dans le détail, la division réseaux a vu ses ventes augmenter de 15% à 58,6 milliards de couronne, mais la progression tombe à 1% en données comparables.



Si les ventes sur cette même base ont bondi de 21% à 11,2 milliards de couronnes en Asie du sud est, Océanie et Inde, elles ont chuté de 7% à 25,3 milliards de couronnes en Amérique du nord. Or cette dernière zone géographique est particulièrement rentable du fait de l'interdiction des concurrents chinois d'Ericsson.



Commentant ces chiffres, le PDG, Börje Ekholm, a déclaré : " Grâce aux résultats du quatrième trimestre, nous sommes en bonne voie pour atteindre notre objectif d'EBITA à long terme de 15-18% d'ici 2024. Nous restons pleinement engagés dans nos ambitions stratégiques et avons une confiance totale dans le long terme ". Pour autant, il signale l'existence d'incertitudes à court terme en raison de la situation macroéconomique.



Afin d'y faire face, Ericsson va réaliser 9 milliards de couronnes d'économies et les premiers effets sont attendus à partir du deuxième trimestre 2023.