La valeur du jour en Europe - Ericsson finit l'année en fanfare

L'action Ericsson bondit de 8,31% à 108,70 couronnes suédoises, l'équipementier télécoms ayant dévoilé des résultats bien meilleurs que prévu. Le concurrent de Nokia est parvenu à compenser l'impact de la forte baisse de ses parts de marché en Chine par une expansion plus prononcée de son activité aux Etats-Unis (+15%), une zone géographique très rentable, et en Europe (+12%). Les concurrents chinois d’Ericsson ayant été interdits de vendre leurs solutions 5G en Suède, Pékin a mis en place des mesures de rétorsion.



Ericsson s'est ainsi vu attribuer seulement 2% des parts de marché pour les équipements radio 700MHz pour le développement du réseau 5G en Chine contre 11% auparavant.



Au quatrième trimestre, l'équipementier télécoms suédois a engrangé un bénéfice net en hausse de 41% à 10,1 milliards de couronnes suédoises (962 millions d'euros).



Sa rentabilité a dépassé les prévisions des analystes. Leur mesure préférée de la rentabilité dans le secteur, la marge brute (corrigée des charges de restructuration) a augmenté de 2,9 points à 43,5%, soit 1,5 point de plus que le consensus. Le groupe a bénéficié d'une amélioration du levier opérationnel de sa division réseaux sur fond de déploiement de la 5G et d'une part plus importante des logiciels dans les services numériques.



Le bénéfice opérationnel (Ebit), toujours corrigé des exceptionnels, a augmenté de 12% à 12,3 milliards de couronnes suédoises, dépassant largement le consensus s'élevant à 10,06 milliards de couronnes. La marge opérationnelle, hors éléments exceptionnels, est ressortie à 17,3% contre 15,8% un an plus tôt.



Les ventes du groupe ont pour leur part augmenté de 3% à 71,3 milliards de couronnes. Elles ont progressé de 2% en données comparables. Le marché visait 68,26 milliards de couronnes. Les revenus de la division réseaux, la plus importante de la société, ont augmenté de 3% en données comparables à 51,1 milliards.



Cette année, le groupe cible une marge opérationnelle ajustée et hors acquisition de Vonage, comprise entre 12% et 14% alors que le consensus se situe à 14,5%.



Enfin, Ericsson prévoit désormais d'atteindre son objectif à long terme de 15-18% d'Ebita dans les 2 ou 3 prochaines années, en accord avec le consensus.