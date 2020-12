Ericsson : conflit avec Samsung, Oddo baisse sa cible

Ericsson a annoncé vendredi avoir intenté une action en justice devant un tribunal états-unien contre Samsung pour 'violation des engagements contractuels de négocier de bonne foi et de concéder des brevets à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires (FRAND)', rappelle Oddo.



Si les revenus de licences représentent environ 4% du CA du groupe avec une marge brute oscillant entre 80 et 85%, Oddo estime que 'plusieurs négociations de renouvellement de licence peuvent retarder le paiement des redevances de propriété intellectuelle si elles se prolongent au-delà de l'expiration des licences existantes dans une période sans licence'.



'Nous prenons l'hypothèse (certes arbitraire) que l'affaire impactera 3 trimestres en 2021 et qu'Ericsson récupérera 80% des sommes en 2022', poursuit le broker qui table sur une baisse du BPA de -11% en 2021 avant un retour à la hausse en 2022 (+9%).



Dans ces conditions, l'analyste maintient sa recommandation neutre sur le titre et abaisse légèrement son objectif de cours, de 105 à 102 SEK.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.