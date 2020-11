Ericsson : déploie un réseau dans les parcs éoliens à Taïwan

Ericsson annonce un partenariat avec Chunghwa Telecom (CHT) afin de construire le premier réseau compatible 5G d'Asie pour les parcs éoliens offshore de Greater Changhua 1 et 2a d'Ørsted, à Taïwan.



Cette coopération marque une nouvelle étape importante dans les réseaux privés pour les entreprises taïwanaises. Le nouveau réseau privé sera déployé dans des parcs éoliens au large de Changhua, à Taïwan, et devrait être achevé d'ici le troisième trimestre de 2021.



Le partenariat entre CHT et Ericsson prévoit la mise en place d'un réseau privé 4G LTE, qui permettra aux ingénieurs d'Ørsted de bénéficier d'une connectivité de haute qualité et de communications optimisées sur leur lieu de travail pour les opérations quotidiennes.



Le réseau 4G, qui sera construit sur les bandes 900 MHz et 1800 MHz, pourra fonctionner sur la 5G via une mise à niveau logicielle à distance, assure Ericsson.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.