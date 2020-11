Ericsson : renforce sa présence en Afrique subsaharienne

16/11/2020 | 16:11

Ericsson annonce la signature de contrats de modernisation de réseau avec des fournisseurs de services au Cameroun, en Tanzanie et au Congo.



MTN Cameroun a conclu un contrat pluriannuel avec Ericsson pour la modernisation du réseau radio de Yaoundé, la capitale du Cameroun. Par la suite, Ericsson modernisera l'infrastructure existante du réseau d'accès radio (RAN) de la 2G à la 4G dans d'autres régions du Cameroun.



Par ailleurs Airtel Tanzania et Airtel Congo ont tous deux choisi Ericsson pour déployer des solutions technologiques de base dans le cloud.



'Les dernières données montrent que l'Afrique est l'un des marchés mobiles à la croissance la plus rapide et réitèrent la nécessité d'une technologie plus efficace, de débits de données plus élevés et de la disponibilité d'un large spectre', a commenté Fadi Pharaon, Président d'Ericsson Moyen-Orient et Afrique.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.