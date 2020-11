Ericsson : vers la livraison de biens et services par drone

Ericsson indique qu'après le succès des derniers tests réalisés avec Vodafone, 'un pas supplémentaire a été réalisé vers la livraison de biens et services essentiels par drone via les réseaux mobiles.'



'L'essai de validation de principe, réalisé ce mois-ci en Allemagne, a prouvé à quel point des couloirs de trajectoire de vol sûrs et sécurisés peuvent être établis au sein de la couverture du réseau', affirme Ericsson.



Les opérateurs de drones utilisent des cartes de couverture pour planifier un chemin de connexion sécurisé, s'assurant que le trajet du drone évite les zones de couverture réseau plus faible ou les cellules fortement chargées.



'Les drones sont des outils extrêmement puissants pour de nombreuses entreprises. Nous ne faisons qu'effleurer la surface des possibilités qu'ils ouvriront, ce qui rend notre collaboration avec Vodafone d'autant plus excitante. Des capacités de réseau plus intelligentes sur notre réseau mobile fiable permettront à des secteurs clés tels que la santé, la construction et l'agriculture d'accélérer le déploiement des sites, de réduire les risques pour la santé et la sécurité et de sauver des vies', a commenté Erik Ekudden, directeur de la technologie chez Ericsson.





