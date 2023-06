ERO COPPER CORP. : BMO Capital passe à neutre sur le dossier

Ero Copper Corp est une société minière de métaux de base basée au Canada. Les activités de la société comprennent le complexe minier MCSA (MCSA), le projet de cuivre Boa Esperanca et le complexe minier aurifère NX. Le complexe MCSA est situé dans le nord-est de l'État de Bahia, au Brésil, à environ 385 kilomètres au nord-nord-ouest de la capitale Salvador. Le MCSA comprend des opérations minières intégrées et des installations de traitement, notamment les mines souterraines Pilar et Vermelhos, et la mine à ciel ouvert Surubim. Le projet de cuivre Boa Esperanca est situé dans la province minérale de Carajas, dans le sud-est de l'État du Para, au Brésil, à environ 40 kilomètres au sud-ouest de la ville de Tucuma. Le complexe minier aurifère NX est situé dans le sud-est de l'État du Mato Grosso, au Brésil, à environ 670 kilomètres à l'est de la capitale, Cuiaba. Le complexe minier aurifère NX est composé d'installations souterraines d'extraction et de traitement entièrement intégrées.

Secteur Exploitations minières et métallurgie