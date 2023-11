Ero Copper Corp. a annoncé la nomination de Faheem Tejani au conseil d'administration de la société (le "conseil"), à compter du 1er novembre 2023, dans le cadre de la planification de la relève du conseil d'administration de la société. La société a également annoncé que le directeur Matthew Wubs ne se représentera pas à l'assemblée annuelle des actionnaires de 2024 (l'"assemblée annuelle de 2024"), car il prévoit de consacrer plus de temps à son entreprise familiale.

M. Tejani est un professionnel chevronné de la finance qui possède 25 ans d'expérience dans les marchés des capitaux, le financement des entreprises et les fusions et acquisitions. Il est actuellement président de Capital Asset Lending, l'un des administrateurs privés de prêts hypothécaires résidentiels non traditionnels au Canada, qui gère environ un milliard de dollars d'actifs. Auparavant, il a consacré plus de 17 ans de sa carrière à BMO Marchés des capitaux, où il a occupé le poste de directeur général au sein de la division Marchés des capitaux, en particulier dans le secteur des mines et des métaux.

Avant de rejoindre BMO Capital Markets, il a travaillé dans l'un des cabinets comptables mondiaux. M. Tejani a également siégé au conseil d'administration de Pretium Resources de 2018 à 2022. Il est titulaire d'un baccalauréat ès arts (avec distinction) de l'Université de Western Ontario et est comptable professionnel agréé. En préparation de ces transitions, Jill Angevine a été nommée présidente du comité d'audit du conseil d'administration.

M. Wubs restera membre du comité d'audit du conseil d'administration jusqu'à l'assemblée annuelle de 2024.