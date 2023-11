EROAD Limited développe des solutions technologiques pour moderniser les systèmes de taxes routières sur papier. La société fournit des unités électroniques embarquées et des logiciels en tant que service à l'industrie du transport. Les secteurs d'activité de la société comprennent l'Amérique du Nord, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et le développement. Elle fournit des solutions technologiques de bout en bout qui connectent les véhicules, les actifs et les opérations pour aider les entreprises à prendre des décisions en temps réel à partir de données en temps réel. La société développe et vend des produits logiciels de bout en bout (SaaS) pour la gestion des flottes de véhicules en Nouvelle-Zélande, en Australie et en Amérique du Nord. L'élément central de son système est son enregistreur électronique de distance, l'Ehubo, qui se trouve à l'intérieur du véhicule et qui enregistre, stocke et transmet en continu des données cryptées via le réseau cellulaire. L'entreprise a construit une plateforme technologique pour soutenir le secteur du transport commercial. Elle propose également des produits de sécurité et de gestion de flotte et est un fournisseur de services télématiques.

Secteur Logiciels