Effondrement d'un glacier dans les Alpes italiennes : "Un risque amplifié par le réchauffement climatique", avertit Jean Jouzel

Le détachement d'un glacier est "un risque amplifié par le réchauffement climatique", avertit dimanche 3 juillet sur franceinfo le glaciologue et ancien vice-président du Giec, Jean Jouzel, après l'effondrement du glacier de la Marmolada provoquant une avalanche qui a fait au moins six morts et huit blessés.

franceinfo : L'effondrement d'un glacier, est-ce un phénomène rare ?

Jean Jouzel : C'est quand même un phénomène rare, du moins dans les Alpes. Mais dans des régions comme l'Himalaya, cela peut être plus fréquent. À cause du réchauffement climatique, il y a ces problèmes lors de la saison estivale désormais. Cela créé une fragilisation des parois rocheuses et de l'adhésion des glaciers à celle-ci.

Hier, il faisait 10 degrés dans ce massif de la Marmolada. Est-ce la cause de l'effondrement du glacier ?

C'est très probablement la cause. Il y a un lien entre ce pic de chaleur et le détachement du glacier ou disons d'un gros bloc de glace. Je crois qu'on le comprend bien, d'autant plus que ce réchauffement climatique est plus important dans ces régions montagneuses qu'ailleurs. Nous sommes là vers 3 000 mètres d'altitude, ce réchauffement est très...