Erold : Dans le Finistère, le Festival de cinéma de Douarnenez se met à l'heure suisse pour sa 44e édition

Après la Grèce l'an passé, la Suisse est à l'honneur pour la nouvelle édition du Festival de cinéma de Douarnenez. Jusqu'au 27 août, projections et rencontres s'enchaînent aux quatres coins de la ville.

De la Suisse, on connaît les douceurs chocolatées, son lac Léman, son fromage. Plus rarement son cinéma. Il est pourtant inventif, riche et audacieux, c'est cette facette méconnue qu'a voulu mettre à l'honneur le Festival de cinéma de Douarnenez (Finistère) pour sa 44e édition. "On l'a choisi car c'est un pays multilingue, de minorités. Nous, on a voulu enlever les stéréotypes et montrer une Suisse différente, une Suisse alternative, des luttes, des combats féministes", explique Valérie Pouchard, programmatrice cinéma du festival.

Grâce à plus d'une centaine de films qui seront projetés tout au long du festival, c'est une immersion complète dans le 7e art (suisse ou non) qui est proposé aux visiteurs. Les films sont regroupés dans six catégories différentes. "Helvètes Underground" rassemble les projections suisses comme La mif sur la vie en foyer d'une bande d'adolescentes. Son réalisateur Frédéric Baillif sera présent pour échanger avec le public.

À l'inverse, la section "Regards d'ici" met en lumière les productions bretonnes, à l'image du documentaire Les arbres meurent debout du réalisateur originaire du Morbihan,...