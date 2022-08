Erold : Les régimes protéinés font de l'urine un polluant et c'est un problème

Un excès d'azote a été relevé dans l'environnement. Cette forte quantité pourrait être causée par l'urine des Hommes. Les régimes alimentaires trop riches en protéines provoqueraient des déchets humains plus polluants.

La biochimiste Maya Almaraz, de l'université de Californie à Davis, et plusieurs scientifiques ont dévoilé que si les humains consommaient moins de protéines alors, la quantité d'azote présente aux États-Unis pourrait drastiquement diminuer. Un trop grand taux d'azote aurait une réelle incidence sur l'écosystème terrestre et aquatique ainsi que sur la santé des personnes, relaye Pourquoi Docteur. Les chercheurs révèlent que "le corps humain a besoin de protéines. Mais lorsque l'organisme absorbe plus de protéines que nécessaire, les acides aminés en excès les décomposent en azote, qui est évacué dans l'urée, une partie de l'urine, et rejeté dans le système d'évacuation des eaux". Une fois présent dans les eaux, l'azote peut provoquer la formation d'algues toxiques et nocives pour la santé des personnes et de l'écosystème.

Il y a une hausse de la quantité d'azote dans l'air. Aux États-Unis, cela s'explique aussi par une forte croissance démographique. Les Américains sont plus nombreux dont ils consomment plus de protéines. Entre 2016 et 2055, on estime à 20 % l'augmentation de la quantité d'azote rejeté. Parmi toutes les émissions de cet élément chimique outre-Atlantique, 67 % viennent (...)

(...) Cliquez ici pour voir la suite