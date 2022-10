Erold SA : Thierry Casseville nommé Directeur Général du Groupe

Erold (FR0010211037 – ALPLA) annonce que le Conseil d’Administration, présidé par M. Hervé Dumesny a, lors de sa réunion du 24 octobre 2022, nommé à l’unanimité M. Thierry Casseville, co-fondateur et actionnaire de la société Erold, en tant que Directeur Général à compter du 24 octobre 2022, pour une durée d’un an.

Thierry Casseville s’appuiera également sur l’expertise marketing et commerciale de M. Patrice Angot, co-fondateur, actionnaire de la société Erold et administrateur mandaté par le Conseil d’Administration. Les missions de Thierry Casseville et de Patrice Angot, qui avait quitté ses fonctions opérationnelles en 2016, seront effectuées à titre gracieux.

Thierry Casseville fait ainsi son retour à la direction opérationnelle du Groupe. Il apportera sa forte expertise des marchés sur lesquels le Groupe évolue et aura la charge de mener le redressement opérationnel du Groupe, désormais recentré sur ses métiers historiques, et de développer les synergies en liaison avec le Groupe GMC.

Thierry Casseville a, au préalable, démissionné de ses fonctions de censeur au sein du Conseil d’Administration et prend la suite de Mme Stéphanie Tricot, qui avait assuré de manière transitoire les fonctions de Direction Générale à la suite de l’évolution de la gouvernance annoncée en juillet dernier.

Stéphanie Tricot, Directrice Administratrice et Financière depuis 12 ans, est nommée Directrice Générale Adjointe, en charge de l’administration et des finances du Groupe.

Hervé Dumesny, Président du Conseil d’Administration d’Erold, a déclaré : « L’ensemble de notre Conseil d’Administration se félicite du retour de Thierry Casseville, qui accepte de reprendre la direction opérationnelle dans cette conjoncture complexe, marquée par un recul sensible du chiffre d’affaires. Thierry connait parfaitement le Groupe et saura apporter sa grande expérience de cet écosystème pour accompagner les équipes dans son redressement puis son développement. Il travaillera en étroite collaboration avec Stéphanie Tricot dont le Conseil a souhaité saluer l’implication sans faille durant ces derniers mois »

Thierry Casseville, Directeur Général d’Erold, déclare : « Je suis convaincu que le Groupe, dont je suis l’un des principaux actionnaires, a encore de belles opportunités de développement sur ses marchés, en s’appuyant sur ses actifs puissants, la qualité de ses équipes et ses partenariats stratégiques. C’est pourquoi j’ai accepté de m’engager à nouveau dans la direction opérationnelle pour mener à bien la phase de transition actuelle et mettre en place les actions qui vont nous permettre de retrouver le chemin de la croissance, dès 2023, comme nous en avons l’ambition ».

Prochaine communication : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre le 2 novembre 2022





