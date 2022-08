Erold : Top 10 des plus grands poissons du monde

Le règne animal est plein de surprises, sur terre comme dans les mers et les océans. Les poissons sont des créatures surprenantes qui peuvent être aussi petites qu'une tête d'épingle ou bien mesurer plusieurs mètres de long. Découvrez qui sont les 10 plus grands poissons.

La tête du classement des plus grands poissons est tenue majoritairement par différentes espèces de requins. On peut s'étonner de ne pas y voir la baleine puisqu'elle est l'animal marin (et même de tout le règne animal) le plus grand. Mais il s'agit d'un mammifère et non d'un poisson puisqu'elle ne pond pas d'œufs. Malgré sa taille qui peut atteindre jusqu'à 30 mètres de long et 150 tonnes (pour le plus grand spécimen de baleine bleue), elle n'a pas sa place dans ce classement.

Le plus grand poisson du monde est néanmoins un requin… baleine. Cette espèce vivant dans les eaux tropicales et subtropicales est également la plus grande des requins. Malgré sa taille impressionnante qui peut atteindre le 18 mètres de long pour 34 tonnes, il est inoffensif pour l'homme. Grâce à sa bouche qui peut faire deux mètres de large, il se nourrit de plancton et de petits poissons pélagiques. L'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) l'a classée comme espèce en danger d'extinction.

>>>Les collisions avec des bateaux menacent la survie des requins-baleines

Ce géant des mers est talonné par une autre espèce de requins à la mâchoire bien plus impressionnante : le requin-pèlerin qui (...)

