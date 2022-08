Etats-Unis : le désert de la Vallée de la Mort en Californie en proie à des crues exceptionnelles

L'ampleur des dégâts n'est pas encore connue. Mille personnes sont bloquées dans le parc national à cause de crues.

Une semaine après les violentes inondations qui ont causé la mort de vingt-cinq personnes dans le Kentucky, c'est sur l'ouest des Etats-Unis que s'abattent de fortes pluies. La désertique Vallée de la mort, en Californie, a observé vendredi 5 août d'intenses et rares précipitations. Un millier de personnes sont immobilisées à cause d'importantes crues, a annoncé le parc national de la Vallée de la Mort. Parmi eux, "environ 500 visiteurs et 500 salariés" sont bloqués par la fermeture de l'ensemble des routes desservant le parc national de l'est de la Californie.

California's Death Valley hit by severe flooding after 2/3rds of annual rainfall in one day pic.twitter.com/0vQ3X3mLEp

- BNO News (@BNONews) August 6, 2022

This is highway 190 in #deathvalley around 2 pm pic.twitter.com/WAs2x7x32B

- barbara oppelaar (@barb_ervarea) July 31, 2022

"Toutes les routes desservant le parc sont pour l'instant fermées et resteront fermées jusqu'à ce que les agents du parc déterminent l'ampleur des dégâts", ajoute le parc dans son communiqué. Les eaux en crue ont arraché des parties de chaussée sur des routes, lancé des conteneurs à poubelle contre des voitures...