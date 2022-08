Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du samedi 6 août

La sécurité nucléaire de la centrale ukrainienne de Zaporijjia inquiète la communauté internationale.

Les conséquences des frappes près d'un réacteur de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia inquiètent, samedi 6 août. La Turquie, pays connu comme médiateur dans le conflit, annonce que le gaz russe qu'elle achète sera payé en roubles.

La sécurité de la centrale nucléaire de Zaporijia est au centre des préoccupations, alors qu'un réacteur a été arrêté. La compagnie ukrainienne de l'énergie atomique Energoatom a indiqué que les bombardements avaient "gravement endommagé" une station renfermant de l'azote et de l'oxygène et un "bâtiment auxiliaire". "Il existe toujours des risques de fuite d'hydrogène et de substances radioactives, et le risque d'incendie est également élevé", a-t-elle exposé. L'Agence internationale pour l'énergie atomique (AIEA) a jugé samedi "de plus en plus alarmantes" ces informations, soulignant un "vrai risque réel de catastrophe nucléaire".

L'Ukraine et la Russie se sont mutuellement rejeté la faute, l'Ukraine évoquant deux frappes russes et la Russie des tirs d'artillerie ukrainiens. De son côté, l'Union européenne hausse le ton et...