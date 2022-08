Kenya : qui est William Ruto, le nouveau président élu sur le fil ?

L'ambitieux et riche homme d'affaires de 55 ans, père de six enfants, a été déclaré vainqueur avec 233 000 voix d'écart. Son opposant rejette les résultats.

A 55 ans, William Ruto a été déclaré vainqueur de la présidentielle au Kenya avec 50,49% des voix contre 48,85% pour Raila Odinga. Ce dernier a rejeté ce 16 août les résultats, les qualifiant de "parodie" et promettant de poursuivre toutes les options légales à sa disposition. William Ruto l'a emporté après avoir travaillé à polir sa réputation sulfureuse en se proclamant porte-parole des "débrouillards" du petit peuple, face au pouvoir des dynasties.

Le vice-président sortant, à la tête d'une des plus grandes fortunes du Kenya, s'est proclamé "hustler in chief" ("débrouillard en chef"), leader de la "hustler nation" ("nation des débrouillards") formée des millions de travailleurs pauvres qui tentent de survivre dans un pays en proie aux difficultés économiques.

He has made the way. God is great. Thank you hustlers, we are your servants. pic.twitter.com/bEIyRG0Zf0

- William Samoei Ruto, PhD (@WilliamsRuto) August 15, 2022

Son accession à la fonction suprême vient parachever la légende du "self made man" construite par cet enfant d'une famille modeste de la vallée du Rift (ouest). Ce diplômé en sciences, professeur avant de...