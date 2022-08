Présidentielle au Kenya : donné perdant, Raila Odinga dépose un recours devant la Cour Suprême

Selon les résultats officiels, il est devancé par le vice-président William Ruto d'environ 233 000 voix (50,49% contre 48,85%).

Raila Odinga a déposé, lundi 22 août, un recours devant la Cour Suprême contestant les résultats de l'élection présidentielle kényane du 9 août, qui l'ont donné perdant derrière le vice-président sortant William Ruto. Figure historique de l'opposition soutenue pour cette élection par le président sortant Uhuru Kenyatta, Odinga avait annoncé son intention de contester les résultats annoncés par la commission électorale (IEBC), qu'il avait qualifiés de "parodie". Selon ces résultats, il est devancé par le vice-président William Ruto d'environ 233 000 voix (50,49% contre 48,85%).

Après une version électronique transmise en ligne lundi matin (lien en anglais), la copie physique est arrivée de manière spectaculaire peu avant 13h, environ une heure avant l'heure limite: des dizaines de cartons de documents ont été acheminés par camion à la Cour Suprême de Nairobi, puis déchargés devant l'objectif des caméras et sous les acclamations de partisans d'Odinga.

