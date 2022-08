Rodéos urbains : le pessimisme et l'impuissance des maires face au phénomène en expansion

Deux enfants ont été percutés par un motocross à Pontoise, en marge d'un rodéo urbain. La conséquence d'un phénomène en plein essor. Les maires mettent en cause la trop faible présence policière sur le terrain et comptent sur les dénonciations et confiscations pour endiguer la pratique.

« Ce sont des jeunes de quartiers qui expliquent que c'est leur amusement. Cela relève de la débilité la plus profonde. » La colère de Stéphanie Von Euw est palpable. Après que deux enfants de 10 et 11 ans ont été grièvement blessés à Pontoise (Val-d'Oise) lors d'un rodéo urbain vendredi 5 août, l'édile LR de cette commune d'un peu plus de 30 000 habitants n'a « pas de mots pour qualifier » ce phénomène qui « non seulement s'implante mais s'aggrave » dans sa ville et ailleurs.À LIRE AUSSI : Pétition, bagarre, œufs et boules Quies… Le calvaire des riverains face aux rodéos urbainsComme d'autres maires et municipalités interrogés par Marianne, Stéphanie Von Euw témoigne de l'exaspération et de la peur de ses administrés. Le vrombissement des moteurs, le crissement des pneus sur le bitume, la fumée, les accélérations brutales et assourdissantes de jour comme de nuit… Un problème dont se sont emparés - de façon visible - les pouvoirs publics depuis la loi du 3 août 2018 délictualisant la pratique du rodéo urbain (un à cinq ans de prison, 75 000 € d'amende et confiscation du véhicule).Circulaire interdisant de poursuivre les véhiculesEn 2021, le ministère de la Justice a recensé 26 912...