Sécheresse et inondation : l'expérience qui montre le lien de cause à effet

Une bonne pluie est généralement la bienvenue après une longue période de sécheresse. Mais lorsque les sols sont secs et durs, l'eau de pluie peut rapidement devenir un danger et entraîner des inondations soudaines.

Un scientifique de l'Université de Reading en Angleterre a partagé sur sachaine You Tube, une expérience unique sur l'eau qu'il a menée et qui montre comment l'eau est absorbée dans différents sols. Comme le changement climatique rend les sécheresses et les phénomènes météorologiques extrêmes plus probables, ce phénomène est susceptible de devenir plus fréquent. Voici comment ça fonctionne.

Rob Thompson, qui a mené l'expérience, a déclaré "cela démontre le problème que le sol desséché a du mal à absorber l'eau" comme le relate le site Futura Planète. L'expérience montre que l'eau s'infiltre dans l'herbe humide, l'herbe qui a été exposée à des conditions estivales normales et l'herbe qui a été exposée à des températures extrêmement chaudes. L'eau pénètre presque immédiatement dans l'herbe humide, mais le sol desséché absorbe à peine l'eau.

"L'herbe humide prend 9 secondes, l'herbe humide (plus comme la normale en été) prend 52 secondes et l'herbe desséchée (la plupart cette année) semblait devoir prendre au moins 15 minutes... mais je me suis ennuyé", a déclaré Thompson sur YouTube.

Un tweet de l'université indique que l'expérience aide à montrer pourquoi de fortes pluies pourraient potentiellement être dangereuses et entraîner des inondations soudaines après une période de sécheresse sévère.

In this experiment Dr Rob Thompson of @UniRdg_Met shows just how long it takes water to soak into parched ground, illustrating why heavy rainfall after a #drought can be dangerous and might lead to flashfloods. @R0b1et

Certains internautes et scientifiques ont soulevé que l'expérience peut être pipée en raison de l'air présent entre le verre de la première image et l'herbe, car cela permet à l'eau de s'écouler plus vite. L'expérience reste un exemple parlant qui permet à chacun de se rendre compte comment fonctionnent les inondations éclair en cas de fortes pluies sur des sols secs. Totalement imperméables, sans aération, et durs comme du marbre : les sols sont incapables d'absorber l'eau, ce qui conduit inévitablement à des ruissellements et inondations.

Avec le changement climatique, les experts pensent que cette tendance ne fera que s'accentuer, avec des tempêtes plus intenses qui devraient se produire en raison du réchauffement climatique. Les hydrologues et les ingénieurs s'efforcent de comprendre comment s'adapter au mieux à cette situation, notamment en modélisant les événements d'inondation et les tendances de développement afin d'accroître la résilience en milieu urbain et rural.