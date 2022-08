Sécheresse : il faut adapter l'élevage à ce qui "sera la norme dans 25 ans", avance un climatologue

Invité sur franceinfo vendredi, le climatologue Serge Zaka est revenu sur la nécessité d'adapter les pratiques de l'élevage et de la consommation de la viande aux nouvelles conditions climatiques.

Les mois de juin et juillet ont été parmi les plus chauds et les plus secs jamais enregistrés en France, soit une année "pic, pour l'instant, mais ce sera la norme dans 25 ans", a noté le climatologue Serge Zaka sur franceinfo vendredi 12 août. Avec des été plus secs et des hivers plus humides, il pointe notamment la nécessité de faire de plus en plus de stocks pour les éleveurs afin de mieux appréhender les périodes de sécheresse.

franceinfo : Quelles sont les conséquences de la sécheresse pour les éleveurs aujourd'hui ?

Serge Zaka : Lorsqu'on regarde des images satellites, c'est très parlant : toute la France est en jaune. Ce ne sont pas des champs de blé mais les pâtures brûlées par le soleil. On était à moins 21% de fourrage sur l'année au 21 juillet, maintenant c'est moins 30%. On espère que le retour de la pluie permettra de limiter cette sécheresse qui a déjà des conséquences économiques irrattrapables. 2022 ne sera pas l'année type du jour au lendemain : ce sera progressif et on pourra s'adapter. Les conséquences économiques d'une année type 2022 sont celles moyennes qu'on aura probablement en 2040-2050. 2022 est un pic pour l'instant,...