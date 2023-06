Eros International Media Limited est une société de médias et de divertissement basée en Inde. La société est principalement engagée dans la production, l'exploitation et la distribution de films. La société et ses filiales s'occupent de l'approvisionnement en contenu de films indiens, soit par l'acquisition, la coproduction ou la production de ces films, et de l'exploitation et de la distribution de ces films en Inde par le biais de la sortie de musique, de la distribution en salle, de la sortie de disques optiques numériques (DVD) et de disques compacts vidéo (VCD), de l'octroi de licences de télévision et d'autres moyens de distribution de médias, tels que le câble ou les licences de diffusion directe à domicile (DTH). Elle est présente sur trois marchés géographiques : l'Inde, les Émirats arabes unis et le reste du monde. Elle produit et distribue des films en plusieurs langues, notamment en hindi, en tamoul, en télougou, en kannada, en marathi, en bengali, en malayalam et en punjabi. La société possède également Eros Now, une plateforme OTT (over-the-top), qui détient les droits de plus de 12 000 films en hindi et dans les langues régionales.

Secteur Production de spectacles