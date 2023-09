(Alliance News) - ErreDue Spa a annoncé mardi la nomination de Rolando Robustelli au poste de directeur financier, à compter du 18 décembre de cette année.

La société, afin de soutenir la croissance organique de l'entreprise, "a identifié en la personne de Rolando Robustelli un élément important pour la mise en œuvre de la structure managériale", a expliqué ErreDue.

Dans son rôle, Robustelli aura pour mission de renforcer la stratégie financière d'ErreDue, en coordonnant la gestion des processus de planification et de développement de l'entreprise pour les aspects économico-financiers.

Il arrive d'Empoli où, de 2019 à 2023, il a joué un rôle central dans l'équipe financière de Sammontana Spa en tant que responsable du contrôle de gestion, de la comptabilité industrielle et des opérations extraordinaires. Rolando Robustelli a acquis une expérience financière consolidée, également internationale, en faisant les premiers pas de sa carrière à Milan en 2006, où il a d'abord travaillé pour PricewaterhouseCoopers, puis en tant que responsable de la comptabilité et contrôleur du marketing pour Adidas Italie et plus tard en tant que contrôleur pour Cameron Italie. De 2015 à 2017, il a occupé des postes à responsabilité croissante chez Argho Tech LLc.

En 2017, il est arrivé à Lugano en tant que directeur financier de Sisam SA, où il s'est concentré sur les projets de développement de nouvelles activités sur les marchés étrangers. Il a obtenu un diplôme en économie d'entreprise en 2006 à l'Université catholique de Milan et, dans les mêmes années, a perfectionné sa connaissance des marchés internationaux avec des expériences à l'Université de San Diego et à l'Université de Valladolid pour le projet Erasmus et, par la suite, l'analyse d'une société espagnole cotée en bourse.

Enrico D'Angelo, président du conseil d'administration et fondateur d'ErreDue, a déclaré : "Nous sommes ravis d'accueillir Rolando Robustelli, dont la nomination s'inscrit parfaitement dans les objectifs de croissance de l'entreprise. Son expérience des marchés nationaux et internationaux servira de catalyseur au processus d'internationalisation. Compte tenu des performances accrues de l'entreprise, nous avons décidé d'investir dans une personnalité de premier plan, qui apporte une valeur ajoutée en termes d'expérience".

Le nouveau directeur financier a ajouté : "Cette nouvelle expérience professionnelle sera très stimulante, compte tenu de la vision et des capacités commerciales de l'entreprise. Je rejoins une équipe soudée et bien établie qui contribuera certainement de manière significative à transmettre la valeur de l'entreprise aux marchés. Les chiffres témoignent d'une réalité solide dont la croissance organique repose sur des bases bien établies. Nous travaillerons donc dans la continuité de ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui avec l'objectif d'accroître la position d'Erredue en tant qu'entreprise leader sur le nouveau marché relatif à la transition énergétique, dans lequel Erredue est un acteur principal depuis près de 40 ans".

L'action ErreDue reste inchangée à 9,00 euros par action.

