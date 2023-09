(Alliance News) - ErreDue Spa a annoncé mardi qu'elle avait clôturé le premier semestre de l'année avec une croissance à trois chiffres de son bénéfice, à 1,5 million d'euros contre 700 000 euros au cours de la même période de l'année dernière.

Au 30 juin, le chiffre d'affaires s'élevait à 7,9 millions d'euros, contre 5,4 millions d'euros, soit une hausse de 44 % par rapport au premier semestre 2022.

La valeur de la production s'est élevée à 9,1 millions d'euros, contre 6,0 millions d'euros au 30 juin 2022.

L'Ebitda s'est établi à 2,8 millions d'euros, en hausse de 69 % par rapport à 1,7 million d'euros, avec une marge d'Ebitda de 35,9 % contre 30,7 % au S1 2022.

L'Ebit s'est élevé à 1,9 million d'euros, contre 900 000 euros au 30 juin 2022, soit une progression à trois chiffres.

La dette nette est passée de 17,4 millions d'euros au 31 décembre 2022 à 14,9 millions d'euros.

Pour l'avenir, "la société a 10,5 millions d'euros de commandes en carnet, dont 9,7 millions d'euros de ventes de machines et de générateurs à louer et 800 000 euros de baux déjà contractés qui seront facturés au cours de l'année. Ces volumes de revenus assurent la meilleure performance possible de l'entreprise pour la suite de l'année en cours et une grande partie de l'année suivante, au cours de laquelle les revenus des contrats de location de 2,2 millions d'euros, des contrats de service et d'après-vente d'environ 4 millions d'euros sont renouvelés", a expliqué la société dans une note.

"Pour 2024, nous estimons que nous avons déjà des revenus d'environ 9 millions d'euros dans notre portefeuille. Les ressources disponibles garantissent une couverture financière et en capital adéquate pour les investissements prévus. Les résultats financiers futurs continueront d'être impactés par la guerre en Ukraine, qui a entraîné un ralentissement significatif des activités dans ces régions."

"Indépendamment de ce qui précède, tous les plans de développement pour la construction d'usines de production d'hydrogène sont confirmés, ce qui permettra à l'entreprise de répondre aux besoins du power-to-gas, de la mobilité durable des piles à combustible, du carburant synthétique et du hard-to-abate".

Mardi, ErreDue a clôturé dans le rouge de 0,4 pour cent à 8,96 euros par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

