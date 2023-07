(Alliance News) - Mercredi, le conseil d'administration d'ErreDue Spa a examiné les chiffres de gestion préliminaires non audités pour les six mois se terminant le 30 juin, qui montrent une croissance des revenus des ventes et des services d'environ 7,8 millions d'euros, en hausse de 45% par rapport à la même période en 2022, où ils s'élevaient à 5,4 millions d'euros.

Le carnet de commandes total s'élève à environ 10,5 millions d'euros, dont plus de 80 % se rapportent à l'exercice en cours. Le carnet de commandes de 8,3 millions d'euros est complété par 1,1 million d'euros provenant de la location de générateurs de gaz sur site et 1 million d'euros provenant des services et des pièces détachées.

La position financière nette positive en termes de trésorerie est de 14,8 millions d'euros, contre 17,4 millions d'euros au 31 décembre 2022.

Le cours de l'action ErreDue est stable à 9,86 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.