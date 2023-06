ErreDue reprend le site qui verra naître la gigafactory

(Alliance News) - ErreDue Spa a annoncé mardi qu'elle avait finalisé l'achat du nouveau siège qui verra la construction d'une gigafactory sur le site situé Via dell'Artigianato 64, Livourne, où une partie de la ligne de production de l'entreprise sera déplacée.

Comme l'explique l'entreprise, la transaction d'achat fait partie de la stratégie de croissance nationale et internationale, déjà déclarée par l'entreprise lors de l'introduction en bourse, qui vise à passer de la capacité actuelle de 8 MW à une capacité d'au moins 60 MW par an afin de répondre aux besoins des marchés du power-to-gas, de la mobilité durable des piles à combustible et des carburants synthétiques.

La valeur d'achat de l'entrepôt, où sera construit le nouveau site de production, s'élève à 2,8 millions d'euros et sera financée par un prêt de huit ans contracté auprès de Banca BPM Spa, à un taux variable Euribor à trois mois, avec une marge de 0,75.

En outre, des travaux de rénovation d'un montant de 4,0 millions d'euros et des coûts pour la construction d'installations et l'achat de machines d'un montant de 3,0 millions d'euros et de 2,0 millions d'euros, respectivement, seront réalisés, financés en partie par un prêt foncier à faible taux d'intérêt d'une durée de 15 ans et en partie par un cofinancement non remboursable provenant du Green New Deal, pour lequel le dossier a été préparé.

Avec la réalisation de la gigafactory, l'intention est de poursuivre l'innovation à travers le développement d'électrolyseurs alcalins de nouvelle génération de 1 MW et plus - actuellement en phase de test -, qui seront accompagnés par la production de cellules PEM de même capacité ; la durabilité, avec une production à grande échelle qui répond aux besoins du marché européen, en particulier, pour contribuer à la décarbonisation de l'industrie, de la mobilité et de l'énergie ; et les partenariats avec de nombreux acteurs du secteur pour la diffusion des connaissances avec les acteurs académiques, industriels et de la recherche".

Enrico D'Angelo, président et CEO d'ErreDue, a déclaré : "Cette gigafactory sera une étape décisive dans le développement et la production d'électrolyseurs à grande échelle, indispensables à l'utilisation de l'hydrogène vert dans des projets ambitieux de transition énergétique, de décarbonisation de l'industrie et de mobilité lourde. Nous disposerons bientôt d'une ligne industrielle capable de produire une large gamme d'électrolyseurs à l'échelle continentale, ce qui confirmera une nouvelle fois le rôle clé de leader d'ErreDue dans le secteur de l'électrolyse en Europe.

"C'est un projet passionnant pour toute l'équipe d'ErreDue, notre volonté est de mettre en œuvre les plus hauts standards de performance industrielle dans cette usine, à travers un projet de développement social et environnemental ambitieux. De plus, cette opération représente une étape décisive vers le chemin de croissance que nous avons choisi d'emprunter il y a 38 ans et qui nous a conduit à l'introduction en bourse le 6 décembre 2022. Investir dans la construction d'un nouveau site de production s'inscrit pleinement dans notre stratégie d'efficacité et d'internationalisation".

L'action ErreDue a clôturé mardi en baisse de 3,1 % à 9,98 euros par action.

